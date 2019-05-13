По всей России горят леса

За один только вчерашний день пожарным удалось ликвидировать 125 лесных пожаров, общая площадь которых составила порядка девяти тысяч гектаров. В шести регионах страны уже введён режим ЧС, а около 50 находятся в противопожарном режиме.

Всего в России горят около 40 тысяч гектаров лесных насаждений. Сложнее всего ситуация обстоит на территории Забайкалья – там пожар охватил 18 тысяч гектаров. Также лесные пожары зафиксированы в Иркутской и Курганской области, Тыве, Амурской, Тюменской и Кировской областях, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Бурятии, Коми, Башкирии и Карачаево-Черкессии. Всего с огнём борются около 3,5 тысяч человек, 675 единиц спецтехники и несколько десятков специальных воздушных судов, передаёт Lenta.Ru.