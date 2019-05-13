В Лобне гироскутер стал причиной пожара в квартире

В одной из квартир в подмосковной Лобне произошёл пожар из-за внезапно загоревшегося гироскутера. Ребёнок, находящийся дома во время происшествия, доставлен в местную больницу.

Пожар произошёл в доме на улице Крупской, передаёт mosregtoday.ru. На вызов прибыли 11 пожарных и три единицы спецтехники, им удалось быстро ликвидировать очаг возгорания. Единственным пострадавшим оказался ребёнок, который надышался угарным газом.

«В результате данного происшествия ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в лобненскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой», - рассказали в областном Минздраве.