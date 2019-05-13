На Ставрополье мужчина устроил стрельбу, пострадали двое детей

В Ставропольском крае мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья по знакомым. Отмечается, что инцидент произошёл вечером 10 мая.

В следственном комитете РФ сообщили, что вечером 10 мая 32-летний житель одном из населенных пунктов Предгорного района мужчина выпивал алкогольные напитки в компании друзей. В ходе диалога между участниками "застолья" завязалась ссора. После чего мужчина встал из-за стола, взял из дома охотничье гладкоствольное ружье и произвёл около 10-ти выстрелов в рядом находившихся людей.

"...телесные повреждения в виде огнестрельных дробовых ранений получили семь человек. Довести свои действия до конца подозреваемый не смог, так как потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Среди пострадавших есть двое детей в возрасте 10 лет и 4 года.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Правонарушитель задержан, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.