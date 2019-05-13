В Кремле повторили, что вопрос о прекращении полетов SSJ-100 - прерогатива Минтранса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о прекращении эксплуатации самолета SSJ-100 должны направляться в адрес специализированных ведомств. По его словам, это прерогатива Министерства транспорта РФ.

"Кремль не имеет полномочий и возможностей продолжать эксплуатацию той или иной техники. В том числе авиационной. Это первое. Второе - эта тема, безусловно, должна комментироваться, и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов специализированных ведомств. В первую очередь Минтранс России", - передаёт слова представителя Кремля РИА Новости.

После трагедии, которая произошла в Шереметьево, Дмитрий Песков говорил, что решение по прекращению или продолжению эксплуатации авиалайнера "Суперджет" не является прерогативой Кремля.

В свою очередь глава Минтранс Евгений Дитрих заявил, что не видит оснований приостанавливать полеты самолета SSJ-100.

Напомним, что 5 мая, вечером пассажирский лайнер "Суперджет", летевший из Москвы в Мурманск, загорелся, совершив жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37 человек.

Почему сгорел Суперджет 100