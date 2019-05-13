В Казани задержан школьник, угрожавший учительнице ножом

В Казани полиция задержала ученика, который пришел с ножом в школу и угрожал учительнице. Согласно последней информации, данный инцидент произошел в понедельник, 13 мая, в гимназии номер 7.

В пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители оперативно задержали мальчика. Как сообщает сегодня ТАСС, в результате случившегося ни один человек не пострадал.

К настоящему моменту по факту происшествия начата доследственная проверка. Устанавливаются мотивы школьника, угрожавшего педагогу.