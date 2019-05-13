В Забайкалье пациентка автомобиля "скорой помощи" погибла в дорожно-транспортном происшествии с внедорожником. Эту информацию предоставила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась сегодня в селе Улеты Забайкальского края. Отмечается, что водитель внедорожника, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю "УАЗ" и столкнулся с машиной "скорой помощи".

Как сообщает РИА "Новости", в результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 63-летняя пассажирка "УАЗа", которую должны были доставить в районную больницу. Кроме того, были травмированы два медработника.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".