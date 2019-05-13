В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве трех человек и поджоге

В понедельник, 13 мая, в селе Песчанокопское Ростовской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек и поджоге дома. Накануне в ночь на воскресенье в частном доме произошёл пожар площадью 20 квадратных метров.

По данным следствия, после ликвидации пожара под завалами были обнаружены тела трёх мужчин. Сотрудник СК РФ пояснили, что судебно-медицинское исследование установило, что они погибли до момента возгорания. Помимо поджога 50-летний житель Ростовской области подозревается в убийстве.

"Будучи допрошенным...он признал свою вину в совершении преступлений и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, используя нож, совершил убийство потерпевших, а затем поджег домовладение", - передаёт сообщение СК РФ РИА Новости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц и более лиц" и "умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". В суд направлено ходатайство о заключении под стражу.