Источники опровергли данные об окончании опознания тел всех жертв ЧП в Шереметьево
13 мая 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские службы в понедельник опровергли информацию о том, что процедура опознания всех тел погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево завершена.
Согласно последней информации, специалисты в настоящий момент занимаются анализом проб ДНК, которые были взяты у родственников всех жертв аварии. Как уточняет сегодня ТАСС, на проведение вышеуказанного исследования уйдет около месяца.
Ранее в СМИ сообщалось, что тела всех жертв авиакатастрофы в "Шереметьево" удалось опознать.
Напомним, в результате жесткой посадки и последующего возгорания самолета SSJ 5 мая погиб 41 человек.