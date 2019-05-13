Источники опровергли данные об окончании опознания тел всех жертв ЧП в Шереметьево

Медицинские службы в понедельник опровергли информацию о том, что процедура опознания всех тел погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево завершена.

Согласно последней информации, специалисты в настоящий момент занимаются анализом проб ДНК, которые были взяты у родственников всех жертв аварии. Как уточняет сегодня ТАСС, на проведение вышеуказанного исследования уйдет около месяца.

Ранее в СМИ сообщалось, что тела всех жертв авиакатастрофы в "Шереметьево" удалось опознать.

Напомним, в результате жесткой посадки и последующего возгорания самолета SSJ 5 мая погиб 41 человек.