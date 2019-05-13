SSJ-100, летевший в Самару из Москвы, вернулся в Шереметьево

Рано утром в понедельник, 13 мая, в некоторых СМИ появилась информация о том, что самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал в Самару из Москвы, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево.

Воздушное судно вылетело из Шереметьево в 1.59 по московскому времени, однако, добравшись до населенного пункта Ново-Петрово, расположенного во Владимирской области, развернулось и направилось обратно в столичный аэропорт, сообщается на портале Flightradar

Самолет должен был прибыть в Самару в 4.30 по местному времени (3.30 по Москве), однако время прилета было отложено на полтора часа.