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Во Франции бык перед корридой напал на толпу зевак

12 мая 2019, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции бык перед корридой напал на толпу зевак
Фото: pixabay.com

На юге Франции бык перед началом корриды вырвался и бросился в толпу людей. В результате животное успело ранить шесть человек, двое из которых – жандармы. Пострадавших доставили в местные больницы.

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Во французской коммуне Вержез быку во время перегона из грузовика в специальный загон удалось вырваться и забежать в толпу находящихся неподалёку зевак. Животное доставили для участия в корриде, передаёт РИА Новости. Жандармы, контролировавшие транспортировку быка, начали стрелять в животное. В итоге несколько человек, в том числе и сотрудники правопорядка, получили ранения, а бык погиб. После инцидента было принято решение отменить запланированную корриду.

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