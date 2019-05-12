В Англии на проезжую часть упал самолёт

В Великобритании вблизи города Абергавенни произошло крушение легкомоторного самолёта, который упал на проезжую часть. Пострадали три человека, сообщают местные органы правопорядка.

Инцидент произошёл утром в воскресенье, 12 мая. Самолёт наскочил на провода, после чего совершил «незапланированную посадку» на проезжую часть. Движение в этом районе перекрыто, водителям предлагают искать пути объезда.

«Медики на месте происшествия оказали помощь трем лицам, находившимся на борту легкомоторного самолета. Их травмы не представляют угрозу для жизни», - передаёт РИА Новости слова полицейских.