В Турции двое неизвестных устроили драку со стрельбой в кафе, есть пострадавшие

В воскресенье, 12 мая, в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции началась стрельба. По данным источника, в результате инцидента ранения получили около десяти человек.

Отмечается, что между двумя людьми в одном из районных кафе возник спор, который в итоге перерос в конфликт и драку. После чего один из них достал ружьё и начал стрелять по разным сторонам, - передаёт местный телеканал "NTV".

Как сообщает телеканал, десять пострадавших были оперативно доставлены в больницы.

По данным СМИ, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники скрылись с места происшествия, их поиски ведёт полиция.