В правительстве ОАЭ опровергли информацию о взрывах на нефтяных танкерах

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщение о нескольких взрывах, которые прогремели в порту Фуджейра, при пожаре на нефтяных танкерах. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Фуджейры.

В порту Фуджейра в ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах

"Пресс-служба правительства Фуджейры подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме", - передаёт РИА Новости со ссылкой на госагентство WAM.

В пресс-службе правительства призвали СМИ в следующий раз опираться на информацию из официальных источников.

Ранее говорилось, что ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что с 04:00 до 07:00 по местному времени прогремело несколько взрывов на семи горящих нефтяных танкерах.