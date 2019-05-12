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СМИ: Названа основная причина гибели пассажиров в хвосте SSJ

12 мая 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Названа основная причина гибели пассажиров в хвосте SSJ
фото: globallookpress.com

В субботу, 11 мая, источники близкие к следствию сообщили, что пассажиры, которые пытались эвакуироваться с ручной кладью из сгоревшего лайнера SSJ - 100 в Шереметьево, не являются причиной большого количества погибших.

По данным источника, во время следственной проверки никаких задержек эвакуации из самолёта, связанные с действия пассажиров, не наблюдается, - передаёт мнение следователей РБК.

По словам представителя следствия, все сообщения, которые ранее появлялись в Сети в адрес пассажиров, мешавших покидать горевший лайнер - "эмоции первой волны".

Отмечается, что основной причиной гибели пассажиров в хвостовой части авиалайнера "Суперджет" является очень сильный пожар. По мнению следствия, "высокая температура горения топлива и элементов фюзеляжа со сквозным прогоранием и распространением пламени в пассажирский салон" не позволило пассажирам вовремя покинуть борт самолёта.

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