Два жителя Камчатки в Тихом океане шесть дней гребли до берега с помощью лопаты

В воскресенье, 12 мая, в пресс-службе МЧС сообщили, что два жителя Камчатского края смогли в течение шести дней догрести до берега с помощью лопаты, когда их лодка перевернулась в Тихом океане.

В ведомстве добавили, что трое мужчин на резиновой моторной лодке планировали доплыть из Петропавловска-Камчатского в сторону Усть-Камчатска, в 150 км от краевого центра их лодка перевернулась.

"Двум из них удалось зацепиться за ее борт и забраться на маломерное судно. Шесть дней они дрейфовали в океане. Мужчины смогли дозвониться в службу спасения и сообщить о произошедшем - как выяснилось позднее, с собой у них был непромокаемый телефон", - передаёт сообщение ТАСС.

Сотрудники спасательных служб доставили мужчин в Петропавловск-Камчатский. По их словам, после проверки территории, где произошло происшествие, найти третьего мужчину не удалось.