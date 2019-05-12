СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа, который произошел в жилом многоквартирном доме в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области погибли два человека. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Взрыв газа ночью произошел в жилом доме в п. Чистоозёрный Ростовской области, есть погибшие

"В Каменском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме по признакам состава преступления", - сообщили в пресс-службе ТАСС.

Также из-под завалов вытащили тело погибшего человека, им оказался 29-летний мужчина.

В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Проводится проверка, направленная на выявление обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что следователи изъяли необходимую информацию из газоснабжающей организации, которая будет способствовать расследованию.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в доме по адресу: ул. Ленина 35. Спасатели получили сообщение об инциденте поступило ночью.