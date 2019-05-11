В Петербурге произошло ДТП с участием трамвая и микроавтобуса, шестеро пострадавших

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в субботу, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, микроавтобуса и легковушки. В результате аварии пострадали шесть человек.

Вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина уточнила, что среди пострадавших двое подростков. Они обратились в Детскую городскую больницу №1. Врачи осмотрели ребят и выявили у них незначительные травмы.