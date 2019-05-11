Источник: гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 была неминуемой

Источник в правоохранительных органах вечером в субботу, 11 мая, заявил, что гибель пассажиров хвоста сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 была неминуемой.



По словам источника, информация о том, мешали ли пассажиры, пытавшиеся забрать ручную кладь, эвакуации других граждан, проверялась и не подтвердилась.

Как сообщает ТАСС, у большинства из тех, кто находился в хвостовой части лайнера, которую в первую очередь охватило пламя, практически не было шансов спастись. Источник уверяет, что об этом свидетельствует положение тел погибших пассажиров – они даже не успели расстегнуть ремни. Эксперты утверждают, что они погибли от отравления продуктами горения.