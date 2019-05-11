На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

Медведь похитил у охотников, которые остановились на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, холодильник. Мужчины на время отвлеклись и не заметили, как животное подкралось к их пикапу.

Медведь вытащил из кузова машины походный холодильник и убежал. Охотники попытались отпугнуть хищника, выстрелив несколько раз в воздух. Как сообщает сегодня телеканал "Звезда" , животное не обратило внимания на громкие звуки и скрылось с "добычей" в лесу.

Впоследствии выяснилось, что этого медведя постоянно подкармливают водители, которые проезжают по дороге. Вероятно, именно это объясняет не вполне ординарное поведение животного.