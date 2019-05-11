//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Еще один пострадавший при аварии в Шереметьево переведен в обычную палату

11 мая 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Еще один пострадавший при аварии в Шереметьево переведен в обычную палату
фото: pixabay.com

Еще один пострадавший при жесткой посадке и возгорании самолета в Шереметьево переведен из реанимации в обычную палату. Происшествие в московском аэропорту произошло в минувшее воскресенье, 5 мая.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что мужчина находился в состоянии средней тяжести, однако теперь оно приближается к удовлетворительному, передает сегодня днем ТАСС.

Предполагается, что пациент еще минимум неделю будет находиться в больнице. Ревишвили подчеркнул, что ожоговые повреждения и травмы, полученные людьми, требуют пристального и длительного наблюдения. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Спорт

Фигуристка Алина Загитова устроила фотосессию в купальнике на египетском пляже

Фигуристка Алина Загитова устроила фотосессию в купальнике на египетском пляже

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова отправилась на заслуженный отдых в Египет. Молодая спортсменка устроила на пляже фотосессию в купальнике, которая привела в восторг ее поклонников.

//В мире

Крымский депутат раскритиковал заявление украинского министра о сообщении между Украиной и Россией

Крымский депутат раскритиковал заявление украинского министра о сообщении между Украиной и Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек раскритиковал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о перспективе железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

//В мире

Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая

Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая

Эксперт прокомментировал решение Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз в страну товаров китайского производства. По его словам, президент хочет лишний раз надавить на Китай и получить мгновенный результат, но это не так работает.

//В мире

МИД РФ: В США отказали в выдаче визы нескольким российским дипломатам

МИД РФ: В США отказали в выдаче визы нескольким российским дипломатам

В МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников ДНЯО в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз.

//В мире

В Украине рассказали о сокращении железнодорожного сообщения с Россией

В Украине рассказали о сокращении железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе. По словам министра, поездки в РФ уже не пользуются таким большим спросом, как раньше.

//Новости СМИ2

//Культура

Что известно о картинах Айвазовского, находящихся на затонувшем в Чёрном море корабле

Что известно о картинах Айвазовского, находящихся на затонувшем в Чёрном море корабле

Более десяти картина мариниста Ивана Айвазовского могут находиться на борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу». Ил – хороший консервант, поэтому некоторые полотна могут быть сохранены.

//Общество

Близкий друг Сергея Доренко рассказал, о чем они говорили за несколько часов до смерти журналиста

Близкий друг Сергея Доренко рассказал, о чем они говорили за несколько часов до смерти журналиста

Близкий друг Сергея Доренко писатель, художник, переводчик с китайского языка Бронислав Виногродский опубликовал последнее прижизненное фото журналиста. Доренко умер 9 мая.

//Шоу-бизнес

МакSим могут выписать из больницы уже через неделю

МакSим могут выписать из больницы уже через неделю

Российскую певицу МакSим собираются уже через неделю выписать из больницы. По словам директора певицы Маргариты Соколовой, с каждый днём самочувствие знаменитости улучшается.

//Шоу-бизнес

«Заставала такую сцену - сестры дерутся насмерть», призналась подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной

«Заставала такую сцену - сестры дерутся насмерть», призналась подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной

Домашние войны в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной периодически выплескиваются на экраны телевизионных каналов. Как говорят знакомые, Ольга и Мария много лет не могут найти общего языка и портят всем жизнь.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

На юге Пакистана боевики напали на гостиницу

На юге Пакистана боевики напали на гостиницу

На один из отелей, расположенных портовом городе Гвадар на юге Пакистана, в субботу, 11 мая, напала группа вооруженных лиц. Соответствующую информацию предоставили осведомленные источники.

//Шоу-бизнес

Лазарев пообещал спеть свою песню для "Евровидения" на русском

Лазарев пообещал спеть свою песню для "Евровидения" на русском

Российский артист Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней Scream, пообещал в скором времени спеть эту композицию на русском языке.

//Спорт

Анатолий Бышовец: Англия стала первой футбольной страной Европы

Анатолий Бышовец: Англия стала первой футбольной страной Европы

Четыре английские команды вышли в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит ли это, что Англия стала ведущей футбольной страной Европы? С этим вопросом «Аргументы недели» обратились к знаменитому игроку и тренеру Анатолию Бышовцу.

//В мире

В польском селе осквернили памятник украинским националистам, покрыв его нецензурной бранью

В польском селе осквернили памятник украинским националистам, покрыв его нецензурной бранью

В приграничном с Украиной польском селе Фредрополь осквернен памятный крест с фамилиями украинского националистического подполья. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

//В мире

Родители Бутиной не могут связаться с дочерью после ее перевода из СИЗО в тюрьму

Родители Бутиной не могут связаться с дочерью после ее перевода из СИЗО в тюрьму

Родственники осужденной в США гражданки России Марии Бутиной не могут связаться с женщиной после ее перевода из СИЗО города Александрия, штат Вирджиния, в региональную тюрьму Northern Neck.

//Политика

Священник РПЦ митрополит Иларион объяснил, почему нельзя приписывать Сталину победу в войне

Священник РПЦ митрополит Иларион объяснил, почему нельзя приписывать Сталину победу в войне

Священник РПЦ митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину Победу в Великой Отечественной войне. Митроплит также призвал не возвращаться к культу личности Сталина .

//В мире

Зеленскому порекомендовали "играть в тонкую игру" с США

Зеленскому порекомендовали "играть в тонкую игру" с США

Избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому порекомендовали играть в "тонкую игру" с США. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

//В мире

Герцогиня Меган вернулась к работе всего через четыре дня после родов

Герцогиня Меган вернулась к работе всего через четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри вернулась к работе всего через четыре дня после рождения первенца, которого было решено назвать Арчи Харрисон. Герцогиня Меган подарила мужу сына в понедельник, 6 мая.

//Шоу-бизнес

17-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского ушла из родительского дома и стала жить со своим парнем

17-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского ушла из родительского дома и стала жить со своим парнем

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Михалкова ушла из родительского дома и стала жить самостоятельно. Сейчас девушка, которой через месяц исполнится 18 лет, живет со своим любимым человеком.

//В мире

Украинский нацбанк раскрыл данные о зарубежных переводах на Украину

Украинский нацбанк раскрыл данные о зарубежных переводах на Украину

Из Соединенных Штатов и Израиля на Украину пришло больше всего денег. Таковы последние данные Национального банка Украины.

//В мире

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции

Во Франции в субботу, 11 мая, начались акции протеста "желтых жилетов". Согласно последней информации осведомленных источников, манифестации проходят сегодня в Париже, Лионе, Нанте и Тулузе.

//В мире

Власти Украины обвинили РФ в блокировке экономических зон на Черном море

Власти Украины обвинили РФ в блокировке экономических зон на Черном море

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях.

//Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота отказалась от 5 миллионов рублей за правду о разводе с мужем

Певица Рита Дакота отказалась от 5 миллионов рублей за правду о разводе с мужем

Певица Рита Дакота призналась, что отказалась от крупной суммы за правду о разводе с Владом Соколовским. Оказывается, журналисты предлагали артистке за эту информацию пять миллионов рублей.

//Происшествия

Еще один пострадавший при аварии в Шереметьево переведен в обычную палату

Еще один пострадавший при аварии в Шереметьево переведен в обычную палату

Еще один пострадавший при жесткой посадке и возгорании самолета в Шереметьево переведен из реанимации в обычную палату. Происшествие в московском аэропорту произошло в минувшее воскресенье, 5 мая.

//В мире

На Украине похудел Гройсман

На Украине похудел Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заметно похудел в последнее время. Такой информационный повод стал одним из самых обсуждаемых в украинском информационном пространстве.

//Происшествия

На четыре дагестанских поселка сошел сель

На четыре дагестанских поселка сошел сель

В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

//В мире

Песков прокомментировал прогноз советника президента РФ Глазьева о заселении Донбасса евреями

Песков прокомментировал прогноз советника президента РФ Глазьева о заселении Донбасса евреями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение советника президента РФ Сергея Глазьева о заселении Донбасса евреями. "Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции".

//Общество

Раймонд Паулс: немного о своей юности и о праздниках

Раймонд Паулс: немного о своей юности и о праздниках

Разговорить прославленного композитора Латвии Раймонда Паулса бывает сложно. Раймонд Вольдемарович – человек настроения. Но если он начинает говорить, то это действительно интересно! Нашему спецкору удалось немного побеседовать с Маэстро.

//Новости партнеров

//Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности масляного фильтра

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности масляного фильтра

Представитель компании AzurAir сообщил, что пассажирский авиалайнер был вынужден вернуться во вьетнамскую Камрань из-за технических неполадок. Сейчас на территории работают сотрудники технических служб.

//Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с героями из "Игры престолов" в московском метро

В Сети появилось видео с героями из "Игры престолов" в московском метро

Одно из видео опубликовано на странице в социальных сетях в Instagram. На нём изображена точная копия трона из эпизодов известного сериала, а рядом герои, знакомые всем фанатам.

//Общество

Электросамокат и кондиционер? Нет, 100 кило запрещенных веществ. Россиянку задержали белорусские таможенники

Электросамокат и кондиционер? Нет, 100 кило запрещенных веществ. Россиянку задержали белорусские таможенники

Более 100 килограммов экстази нашли в автомобиле россиянки белорусские полицейские. Сотрудники таможни давно не помнят такого "улова" и утверждают, что это самая крупная партия наркотиков за последние 25 лет

//В мире

"У украинцев становится модным отдыхать в Крыму и объявить об этом в соцсетях", - рассказали в крымском парламенте

"У украинцев становится модным отдыхать в Крыму и объявить об этом в соцсетях", - рассказали в крымском парламенте

Все больше украинцев стремятся отдохнуть в Крыму и гордятся тем, что побывали на полуострове. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич провел майские дни в Крыму с супругой.

//Шоу-бизнес

Бритни Спирс ушла из здания суда босиком после озвученного решения

Бритни Спирс ушла из здания суда босиком после озвученного решения

Бритни Спирс сейчас проходит специальное лечение в психиатрической клинике. Однако, родственники знаменитости сомневаются в эффективном лечении. По их мнению, её просто накачивают препаратами, которые она пить не хочет.

//Общество

Крымчане не простили Сергею Доренко фразу: "Крым – это люди без корней. У них нет могил"

Крымчане не простили Сергею Доренко фразу: "Крым – это люди без корней. У них нет могил"

По отношению к погибшему российскому журналисту, который родился в Керчи, интернет разошелся в оценке. Стоит признать, что фигура Сергея ДОРЕНКО, как человека и журналиста является противоречивой, о чем, после его гибели, рассказывали практически все

//Новости СМИ2

//Общество

"Он умер у меня на руках", в Сети жители Первоуральска сообщили об убийстве 15-летнего подростка

"Он умер у меня на руках", в Сети жители Первоуральска сообщили об убийстве 15-летнего подростка

Жители Первоуральска сообщили о жестоком убийстве 15-летнего подростка. Автор сообщения опубликовал фото и указал, что ЧП произошло в сквере, а школьника «убила группа наркоманов».

//Общество

В «Артеке» сирийские дети несли портреты своих отцов, погибших в на родине, и фотографии героев-крымчан

В «Артеке» сирийские дети несли портреты своих отцов, погибших в на родине, и фотографии героев-крымчан

Свой «Бессмертный полк» провели ребята, отдыхающие в эту смену в международном детском центре. В нем прошли 3200 человек. Дети из Сирии несли портреты своих отцов, погибших в боевых действиях на родине и фотографии героев-артековцев, среди которых были и крымчане.

//Общество

Известный российский диетолог дал важный совет для здоровья россиян: "Пить витамины нужно на протяжении всей жизни"

Известный российский диетолог дал важный совет для здоровья россиян: "Пить витамины нужно на протяжении всей жизни"

Виктор Тутельян дал важный совет для здоровья россиян: "Пить витамины нужно на протяжении всей жизни". Виктор Тутельян - профессор, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России.

//Спорт

Артис Аболс: «Я не видел у Александра Овечкина ни одной равнодушной игры»

Артис Аболс: «Я не видел у Александра Овечкина ни одной равнодушной игры»

Чемпионат мира по хоккею 2019 стартовал: сформированы команды, обкатан лед, есть первые победы. О том, что сейчас происходит на ЧМ рассказал тренер сборной Латвии Артис Аболс в эксклюзивном интервью «Аргументам Недели».

//Общество

Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил отряд кораблей Северного флота, который отправился в Тихий океан

Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил отряд кораблей Северного флота, который отправился в Тихий океан

Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил отряд кораблей Северного флота, который отправился в Тихий океан. Отряд кораблей Северного флота фрегат "Адмирал Горшков", буксир "Николай Чикер" и судно "Эльбрус" вышел из Владивостока.

//В мире

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, мирный договор с Россией должен удовлетворять требованиям обоих государств, иначе он не сможет быть ратифицирован. По его словам, нужно выстраивать переговоры.

//Новости МирТесен

//Общество

"С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у настоящих ветеранов", - этот комментарий возмутил Сеть

"С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у настоящих ветеранов", - этот комментарий возмутил Сеть

«С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у настоящих ветеранов». Этот комментарий, появившийся в паблике «Закрытый клуб детей миллионеров», буквально взорвал Сеть

//В мире

"Ав, заходи!", - в Таиланде популярно кафе, где работают 13 очаровательных и необычных сотрудников

"Ав, заходи!", - в Таиланде популярно кафе, где работают 13 очаровательных и необычных сотрудников

В Бангкоке открыли кафе, где работают 13 очаровательных корги. Они встречают клиентов и искренне радуются новым гостям. Владелица утверждает, что это самая замечательная идея, которая пришла ей в голову

//Общество

В Крыму приостановили подъем судна из-за риска утратить полотна Айвазовского

В Крыму приостановили подъем судна из-за риска утратить полотна Айвазовского

Руководитель экспедиции Роман Дунаев сообщил, что подъём судна, затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма в 12 милях от мыса Тарханкут, приостановлены из-за хранившихся на нём картин великого российского художника.

//Шоу-бизнес

Певца Егора Крида прозвали в Сети "сахарным мальчиком" из-за отмены концерта

Певца Егора Крида прозвали в Сети "сахарным мальчиком" из-за отмены концерта

Егор Крид планировал выступить на фестивале "Московская весна A Cappella" 10 мая в парке "Зарядье", но из-за плохих погодных условий был вынужден отменить концерт. Такой поступок разочаровал поклонников и вызвал шквал негативных эмоций.

//Общество

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - Boeing 737 совершил жесткую посадку в Оренбурге

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - Boeing 737 совершил жесткую посадку в Оренбурге

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, в субботу, 11 мая, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. Этот лайнер должен был вернуться в Москву с пассажирами из Оренбурга.

//Здоровье

Учёные выявили диету для предотвращения сердечной недостаточности

Учёные выявили диету для предотвращения сердечной недостаточности

Учёные разработали диету DASH, которая способна снизить риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов. В исследовании приняли участие респонденты до 75-ти лет. Наблюдение длилось 13 лет.

//Общество

В Москве открывается новый автовокзал "Северные ворота"

В Москве открывается новый автовокзал "Северные ворота"

В Москве открывается автовокзал "Северные ворота". Автовокзал недавно открытый около станции метро "Ховрино" заработает 15 мая. С него будут отправляться рейсы, которые ранее отправлялись с автостанции Тушинская.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление украинского эксперта о "влиянии" России

В Госдуме прокомментировали заявление украинского эксперта о "влиянии" России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на высказывание украинского эксперта о том, что "Россия имеет влияние над экономикой страны".

//В мире

Французский политик Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону

Французский политик Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону

Французский политик Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону. Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает выборы в Европарламент референдумом доверия для Макрона.

//Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег», однокурсники о жене Константина Эрнста

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег», однокурсники о жене Константина Эрнста

О молодой жене Константина Эрнста говорят много, а после ее роли в сериале «Содержанки» игру Софьи не обсудил только ленивый. Шутка ли – девушка из богатой семьи, да еще и жена продюсере Первого канала

//Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже. Артист сейчас много гастролирует по городам Европы, и ему удалось выкроить время для встречи с дочками от первого брака и их мамой.

//Происшествия

В Крыму спасли туристку из Москвы, повредившую ногу в горах

В Крыму спасли туристку из Москвы, повредившую ногу в горах

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил, что сотрудники МЧС провели эвакуации туристки из Москвы, которая повредила ногу во время прогулки в горах. Инцидент произошёл во время прогулки в районе туристической тропы "Мисхорская".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Александр Проханов: по-моему, сам Познер является тенью ада...
2

Познер о смерти Доренко: "Думаю, что Сергей в аду"
3

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
4

Известные телеведущий Малахов и блогерша Лена Миро возмущены появлением на параде модели
5

Врач назвал признаки заболевания, из-за которого умер 59-летний Сергей Доренко

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры