Еще один пострадавший при аварии в Шереметьево переведен в обычную палату

Еще один пострадавший при жесткой посадке и возгорании самолета в Шереметьево переведен из реанимации в обычную палату. Происшествие в московском аэропорту произошло в минувшее воскресенье, 5 мая.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что мужчина находился в состоянии средней тяжести, однако теперь оно приближается к удовлетворительному, передает сегодня днем ТАСС.

Предполагается, что пациент еще минимум неделю будет находиться в больнице. Ревишвили подчеркнул, что ожоговые повреждения и травмы, полученные людьми, требуют пристального и длительного наблюдения.