На четыре дагестанских поселка сошел сель

В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

Согласно последним данным министерства, в результате схода селя на населенные пункты ни один человек не пострадал, передает ТАСС.

Подчеркивается, что речь идет о поселках Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль. Повреждения получили в общей сложности 111 домов. В настоящий момент специалисты осматривают здания и выясняют степень ущерба, нанесенного им селевым потоком.