На четыре дагестанских поселка сошел сель
11 мая 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы МЧС РФ.
Согласно последним данным министерства, в результате схода селя на населенные пункты ни один человек не пострадал, передает ТАСС.
Подчеркивается, что речь идет о поселках Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль. Повреждения получили в общей сложности 111 домов. В настоящий момент специалисты осматривают здания и выясняют степень ущерба, нанесенного им селевым потоком.