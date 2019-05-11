В Крыму спасли туристку из Москвы, повредившую ногу в горах

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил, что сотрудники МЧС провели эвакуации туристки из Москвы, которая повредила ногу во время прогулки в горах. Инцидент произошёл во время прогулки в районе туристической тропы "Мисхорская".

"...сотрудники спасательного ведомства оказали пострадавшей первую помощь: провели иммобилизацию травмированной конечности с использованием вакуумной шины. После чего с помощью специальных носилок транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе РИА Новости.

Министр добавил, что женщину 1971 года рождения доставили в Ялтинскую городскую больницу.