Пилот управлял самолётом без сознания 40 минут
11 мая 2019, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ сообщается, что австралийский пилот-стажёр выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд и во время полёта ему стало плохо. По данным источника, мужчина летел без сознания в течение 40 минут, положившись на автопилот.
Инцидент произошёл 9 марта 2019 года. Пилот почувствовал головную боль во время полёта, - сообщает издание "ABC" со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Как сообщает издание, стажёр накануне простудился и плохо спал ночью. утром перед полётом он съел на завтрак только одну плитку шоколада. Диспетчеры заметив что-то неладное, стали пытаться связаться с лётчиком, однако получилось у них это, когда мужчина пришёл в себя, пролетая над океаном.
Пилот успешно посадил самолёт с помощью диспетчеров в аэропорту Парафилда.
В ведомстве отметили, что после происшествия примут воспитательные меры. Теперь ученикам летней школы в Аделаиде, где проходил стажировку пилот, будут рассказывать перед полётом о времени сна и приёме пищи.