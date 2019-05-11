Пилот управлял самолётом без сознания 40 минут

В СМИ сообщается, что австралийский пилот-стажёр выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд и во время полёта ему стало плохо. По данным источника, мужчина летел без сознания в течение 40 минут, положившись на автопилот.

Инцидент произошёл 9 марта 2019 года. Пилот почувствовал головную боль во время полёта, - сообщает издание "ABC" со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Как сообщает издание, стажёр накануне простудился и плохо спал ночью. утром перед полётом он съел на завтрак только одну плитку шоколада. Диспетчеры заметив что-то неладное, стали пытаться связаться с лётчиком, однако получилось у них это, когда мужчина пришёл в себя, пролетая над океаном.

Пилот успешно посадил самолёт с помощью диспетчеров в аэропорту Парафилда.

В ведомстве отметили, что после происшествия примут воспитательные меры. Теперь ученикам летней школы в Аделаиде, где проходил стажировку пилот, будут рассказывать перед полётом о времени сна и приёме пищи.