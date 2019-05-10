На северо-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей ТЦ

На северо-востоке Москвы из торгового центра "Клен" были эвакуированы 1000 человек. Согласно последней информации, эти меры были приняты после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва.

В ТЦ, который расположен в доме номер 14 в Староватутинском проезде, выехали сотрудники полиции и кинологи со служебными собаками. На время проверки из здания были выведены 1000 человек, передает вечером в пятницу, 10 мая, ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что из кинотеатра в торговом центре "Бум" на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва были эвакуированы 70 человек. Впоследствии выяснилось, что сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве являлось ложным.