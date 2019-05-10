Россиянина на Шри-Ланке задержали за съёмку с квадрокоптера

Россиянина задержали полицейские на Шри-Ланке за то, что он вёл несанкционированную съёмку при помощи квадрокоптера. Инцидент произошёл в городе Галле.

31-летнего мужчину задержали на пляже под названием Девата. Известно, что россиянин находился на Шри-Ланке с 28 апреля. Обратные билеты были куплены на 11 мая, передаёт РИА Новости. Мужчина рассказал местным стражам порядка, что в России является сотрудником одной из телекоммуникационных компаний.

Официально полиция города не давала комментариев по поводу задержания гражданина России.