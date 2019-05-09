В Твери ошибочно сообщили телезрителям о радиационной и химической опасности

8 мая днём федеральные каналы, вещающие на Тверскую область, сообщили населению о радиационной и химической тревоге. На экранах зависла синяя заставка с тревожными предупреждениями и алгоритмом действий в опасной ситуации.



Горожанам рекомендовали отключить свет, газ, водоснабжение, собрать "тревожный чемоданчик", закрыть окна и включить вытяжку, укрыться в защитном сооружении и приготовить средства индивидуальной защиты.



Информационный ресурс Tverigrad.ru предполагает, что подобная ситуация стала возможной в результате технического сбоя. ГУ МЧС по Тверской области сообщает о спокойной обстановке на территории региона и нормальном уровне радиации. Как пишет Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", слава Богу никто не умер от сердечного приступа.



Подобная телевизионная ошибка может обоюдоостро обернуться для телеканалов - либо оставшаяся аудитория от них окончательно отвернётся, либо, наоборот, те, кто телевизор перестал смотреть, решат, что иногда нужно включать зомбоящик, чтобы не упустить важные сигналы МЧС. Только за последние 6 лет, по данным социологических служб, телевидение перестало смотреть 23% населения страны. Предпочтение отдаётся интернет-источникам. Рекламные доходы в Интернете начинают превышать телевизионные бюджеты. Надо же что-то делать, вот провели, наверное, такой эксперимент и теперь будут замерять аудиторию в регионе.



