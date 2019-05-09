В Подмосковье сотрудник магазина избил покупателя

Полиция Подмосковья начала проверку по факту избиения посетителя одного из сетевых магазинов в Домодедове. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в кассовой зоне, где сотрудники остановили мужчину, заподозренного в воровстве. Конструктивного диалога у сторон не получилось, и тогда молодой продавец решил доказать правоту при помощи кулаков.

Работник магазина наносит мужчине несколько ударов руками и ногами, его пытаются оттащить коллеги, а покупатель стремится сбежать. Видеоролик с избиением посетителя сетевого магазина был размещен в социальных сетях.