В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пешеходов, есть пострадавшие

В четверг, 9 мая, в Иркутской области водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов. По данным МВД, 40-летний мужчина, предположительно, перепутал педали.

"...в поселке Мамоны, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешеходов... 40-летний мужчина проводил мелкий ремонт автомобиля, припарковав его на одной из улиц поселка. Подняв капот, он сел за руль и, предположительно, перепутал педали. Иномарка пришла в движение и совершила наезд на граждан, а также повредила стоящий рядом автомобиль", - сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

В результате ДТП пострадали пять человек и стоявший рядом автомобиль. Все пострадавшие оперативно отправлены в больницы, детей среди них нет.

По факту аварии проводится доследственная проверка, направленная на выяснение обстоятельств происшествия. Водитель проходит медицинское освидетельствование и дает показания сотрудникам полиции.