На Алтае нашли тело четвертого туриста, погибшего под лавиной

Спасатели обнаружили тело четвертого из семерых погибших туристов, попавших под лавину в Горном Алтае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

"Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание. Поиски остальных сейчас продолжаются", - сообщили журналистам источники в ведомстве.

Напомним, 6 мая на Южно-Чуйском хребте сошла лавина, под которую попали девять туристов. Семеро из них погибли, а двое смогли выбраться. Ранее АН писали, что найдены тела трех погибших.