На Алтае нашли тело четвертого туриста, погибшего под лавиной
9 мая 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели обнаружили тело четвертого из семерых погибших туристов, попавших под лавину в Горном Алтае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
"Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание. Поиски остальных сейчас продолжаются", - сообщили журналистам источники в ведомстве.
Напомним, 6 мая на Южно-Чуйском хребте сошла лавина, под которую попали девять туристов. Семеро из них погибли, а двое смогли выбраться. Ранее АН писали, что найдены тела трех погибших.