В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо. По данным источника, это четвёртое извержение за месяц.

Как сообщают в ведомстве, последнее извержение вулкана произошло 3 мая текущего года, - передаёт ТАСС.

Недалеко от вулкана Асо в радиусе нескольких километров от кратера находится эвакуационная зона.

Об ущербе авиасообщению или местности, который нанесло извержение вулкана, пока не сообщается.

Асо - один из самых крупных вулканов Японии и мира. Его высота составляет более 1,5 тысячи метров.