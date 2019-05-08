В Пензенской области мужчина убил односельчанина и хотел покончить с собой

В среду, 8 мая, в Следственном комитете РФ сообщили, что житель села Топлое Малосердобинского района Пензенской области во время ссоры с сожительницей застрелил односельчанина и ударил ножом двух гостей, которые заступились за женщину.

Об этом сказано на сайте СК РФ.

По данным следствия, происшествие произошло во вторник, 7 мая. 57-летний мужчина пригласил к себе в дом знакомую супружескую пару на застолье. Во время времяпрепровождения между мужчиной и его сожительницей возникла ссора. Друзья хотели заступиться за женщину, но он ударил обоих ножом в живот. Позже им была оказана необходимая медицинская помощь.

Увидев конфликт, в квартиру забежал односельчанин, которого мужчина застрелил из самозарядного карабина.

Во время задержания СОБРом, мужчина начал сопротивляться и покончил с собой.