Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших в авиакатастрофе в Мьянме

Пассажирский лайнер "Bombardier Dash 8" бангладешской авиакомпании Biman совершил жёсткую посадку в аэропорту "Янгона" в Мьянме, вечером 8 мая. В результате происшествия зафиксировано тридцать пострадавших.

Получены данные о пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорту Мьянмы

Посол Бангладеш в стране Манджурул Карим Хан Чодхури сообщил, что 11 пассажирам была оказана помощь в медпункте аэропорта, ещё 19 человек оперативно доставлены в больницы, -сообщает излание Dhaka Tribune,



Ранее сообщалось, что лайнер "Bombardier Dash 8" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы из-за плохих погодных условий и развалился на три части. На борту находилось 33 человека: 29 пассажиров и 4 члена экипажа.