Получены данные о пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорту Мьянмы

При аварии самолета Bombardier Dash 8 Q400 компании Biman Bangladesh Airlines в международном аэропорту Янгон в Мьянме пострадали более десятка человек. Самолет съехал за пределы ВПП.

Как ранее сообщали АН, самолет бангладешской авиакомпании потерпел крушение в среду на территории аэропорта. Выехав за пределы взлетно-посадочной полосы из-за плохих погодных условий, воздушное судно развалилось на три части.

В результате случившегося пострадали 15 человек, сообщает издание The Daily Star со ссылкой на местные власти. Все они в настоящий момент госпитализированы. Всего на борту находилось 33 человека. Аэропорт закрыт в связи с ЧП.