СМИ: Расшифровали "чёрные ящики", сгоревшего SSJ-100
8 мая 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты расшифровали "чёрные ящики" разбившегося в Шереметьево лайнера"Суперджет", вечером 5 мая. По данным источника, сейчас подробно изучается полученная информация.
Как сообщает РИА Новости, собеседник рассказал, что в самолёте были установлены американские самозаписывающие устройства компании "L-3 Communications". В них используется твердотельная энергонезависимая память, поэтому никаких трудностей с записью не возникло.
Отмечается, что один из самописцем находился в хвосте лайнера, из-за чего был обожжён при пожаре. Другой "чёрный ящик" повреждений не получил.