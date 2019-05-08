Специалисты расшифровали "чёрные ящики" разбившегося в Шереметьево лайнера"Суперджет", вечером 5 мая. По данным источника, сейчас подробно изучается полученная информация.

Как сообщает РИА Новости, собеседник рассказал, что в самолёте были установлены американские самозаписывающие устройства компании "L-3 Communications". В них используется твердотельная энергонезависимая память, поэтому никаких трудностей с записью не возникло.

Отмечается, что один из самописцем находился в хвосте лайнера, из-за чего был обожжён при пожаре. Другой "чёрный ящик" повреждений не получил.