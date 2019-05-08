Жителей Твери случайно предупредили о радиационной опасности

В среду, 8 мая, на федеральных каналах появилось предупреждение от МЧС о радиационной опасности в Тверской области. К счастью, сообщения о тревоге оказались техническим сбоем.

По радио и по всем телеканалам прошла информация, что в регионе объявлена "химическая тревога". Жителей призвали выключить газ, свет, собрать документы, закрыть двери и окна, надеть приборы индивидуальной защиты.

Довольно скоро выяснилось, что угрозы жизни и здоровью населения нет. СМИ сообщили о том, что тревога учебная, однако и это оказалось не так. Причиной подобных сообщений стал сбой аппаратуры, пояснили в Тверском телецентре.