СМИ: самолет из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным агентства, воздушное судно по неустановленным пока причинам съехало со взлетно-посадочной полосы в авиагавани Янгона и развалилось на три части.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Другие подробности происшествия пока не приводятся. Очевидцы с места событий публикуют снимки упавшего лайнера.

























Фото: Twitter