В горах Алтая найдены тела трех из семи погибших

Днем в среду, 8 мая, стало известно, что в горах Алтая удалось найти тела трех из семи туристов, которые попали в лавину. Соответствующую информацию предоставил источник в правительстве республики.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин к настоящему моменту подтвердил обнаружение тел трех туристов на Южно-Чуйском хребте. В настоящий момент сотрудники МЧС прилагают максимальные усилия для поиска остальных людей. На месте сейчас работают спасатели и кинологи со служебными собаками, написал Хорохордин на своей страничке в социальной сети Instagram. К поисковой операции привлечены два вертолета.

Ранее стало известно, что группа туристов пропала в горах Алтая после схода лавины.