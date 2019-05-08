В Риге приземлился SSJ, вылетевший из Москвы с задержкой из-за запаха гари на борту

В Риге приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы с задержкой из-за запаха гари на борту. Согласно последней информации, посадка прошла в штатном режиме.

Источник в аэропорту "Рига" отметил, что накануне в 22.25 SSJ должен был вылететь из аэропорта Шереметьево, однако пассажиры почувствовали на борту запах гари. Как уточняет днем в среду, 8 мая РИА "Новости" , рейс был задержан на два часа.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту столицы Латвии в 02.47 по местному времени, которое совпадает с московским. Данных о том, по какой причине на борту возник запах гари, пока не поступало.