Источник: самолет SSJ не вылетел из Ростова-на-Дону из-за неисправности

Днем в среду, 8 мая, стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 из-за технической неисправности не смог взлететь в Ростове-на-Дону. Воздушное судно должно было вылететь в Москву сегодня утром.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что пассажиров сняли с борта и отправили в пункт назначения другими рейсами, передает РИА "Новости" . К настоящему моменту не уточняется, о какой неисправности идет речь.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший в Мурманск из Москвы, вернулся в аэропорт Шереметьево. Воздушное судно совершило жесткую посадку, а затем загорелось. В результате случившегося погиб 41 человек. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.