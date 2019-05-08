Источник: самолет SSJ не вылетел из Ростова-на-Дону из-за неисправности
8 мая 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
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8 мая 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
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В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины
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