Появились подробности гибели туристов в горах Алтая

Днем в среду, 8 мая, появились подробности гибели семерых туристов в горах Алтая. Ранее сегодня стало известно, что члены туристической группы погибли во время подъема на перевал из-за схода лавины.

Руководитель секции горного туризма Новосибирского государственного университета Владимир Юдин отметил, что туристы шли по маршруту. Две женщины, которым удалось выжить, к моменту схода лавины уже добрались до перевала и находились на гребне. Остальные семь человек поднимались по склону, передает ТАСС.

По мнению Юдина, существует низкая вероятность того, что лавина выбросила туристов из своей массы, вследствие чего они могли выжить. Однако, если люди полностью погребены под снегом, то все поисковые работы будут отложены на лето.