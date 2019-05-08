Избившие до смерти краснодарку дочь с сожителем пойдут под суд

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя и его 24-летней сожительницы, обвиняемых в убийстве 60-летней матери последней (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 15 августа 2018 года в гостях у 60-летней местной жительницы в одном из домов на улице 8 Марта в станице Кущевской находилась ее дочь. Спустя некоторое время к женщине в дом прибыл сожитель девушки, который застиг родственниц в процессе ссоры. Мужчина вмешался в конфликт, в ходе которого нанес пожилой женщине удар ногой в область грудной клетки, а после, взяв за волосы, ударил ее не менее трех раз головой об пол. Его сожительница в это время передала ему деревянную палку, которой тот нанес еще не менее десяти ударов в область головы и туловища женщины и стал душить ее руками. После этого обвиняемые взяли веревку и задушили потерпевшую, затем завернули тело погибшей в одеяло и вывезли в лесополосу на окраину станицы.

На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.