В Крыму столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших

На трассе "Таврида" в Крыму произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Согласно последней информации министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, погибли два человека.

Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получили двое пассажиров отечественного автомобиля. Спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент и электроинструмент, чтобы извлечь из машины тела погибших, передает РИА "Новости"

Отмечается, что водитель легковушки выжил – его экстренно доставили в Белогорскую городскую больницу. Данных о состоянии человека пока не поступало.