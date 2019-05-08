Студента первого курса РУДН избили в Москве

В Москве избили студента первого курса Российского университета дружбы народов. В пресс-службе столичного главка полиции отметили, что инцидент произошел рядом со зданием учебного заведения.

Отмечается, что ночью 7 мая у дома 11б на улице Миклухо-Маклая неизвестный напал на молодого человека 1998 года рождения. На место вызвали бригаду "скорой помощи". Медики зафиксировали у пострадавшего проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также различные ушибы и ссадины мягких тканей головы.

Как сообщает сегодня ТАСС, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью".