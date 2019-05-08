На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

Утром в среду, 8 мая, в СМИ появилась информация о том, что в горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска. Согласно последним данным осведомленных источников, это произошло из-за схода лавины.

В республиканском ГУ МЧС уточнили, что группа состояла из девяти человек. Все они перед выходом на маршрут прошли необходимую регистрацию. Лавина сошла 6 мая, когда туристы совершали подъем на Южно-Чуйский хребет, передает сегодня РИА "Новости"