Источник: "Аэрофлот" 14 лет будет начислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
8 мая 2019, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в течение четырнадцати лет перечислять зарплату погибшего в катастрофе в московском аэропорту Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Согласно последней информации осведомленного источника, с мая текущего года авиакомпания будет каждый месяц направлять среднемесячную заработную плату Моиссева с учетом индексации его семье, передает "Свободная пресса".
Выплаты будут производиться вплоть до совершеннолетия младшего брата погибшего бортпроводника, уточняет ТАСС.
Напомним, в результате жесткой посадки и последующего возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погиб 41 человек.