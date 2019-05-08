Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в течение четырнадцати лет перечислять зарплату погибшего в катастрофе в московском аэропорту Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье.

Согласно последней информации осведомленного источника, с мая текущего года авиакомпания будет каждый месяц направлять среднемесячную заработную плату Моиссева с учетом индексации его семье, передает "Свободная пресса".

Выплаты будут производиться вплоть до совершеннолетия младшего брата погибшего бортпроводника, уточняет ТАСС.

Напомним, в результате жесткой посадки и последующего возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погиб 41 человек.