На Камчатке двое детей сожгли дом пенсионера

На Камчатке двое детей подожгли сухую траву и в результате спалили дом пенсионера. Огонь быстро перекинулся на постройки, спасти их не удалось, сообщили в службе МЧС по региону.

1 мая на улице Седова в Петропавловске-Камчатском сгорел жилой дом, принадлежащий мужчине-пенсионеру. Пожарные прибыли на место происшествия спустя девять минут, но частный дом и хозяйственные строения к тому времени уже были объяты пламенем, передаёт РИА Новости.

«Как выяснилось, девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения нашли на улице зажигалку и подожгли сухую траву. Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на стоящий рядом деревянный частный дом, принадлежащий пенсионеру», - сообщили в МЧС.