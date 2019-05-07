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В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

7 мая 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево в минувшее воскресенье. 

"Прогрессирующий козёл"

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Как следует из записи, службы авиагавани не были готовы к критической ситуации. Пилоты сажали самолет в штатном режиме, и при посадке лайнера рядом с полосой не оказалось пожарных машин и медиков.

Согласно представленной расшифровке, командир SSJ100 сообщал диспетчерам об аварийной ситуации на борту. Однако он оценил повреждения, полученные после удара молнии, как серьезные, но не критичные.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.
Диспетчер: Вас понял.

Диспетчер сообщил о скорости ветра и разрешил садиться. Затем переговоры обрываются. В вышке аэропорта идет фоновая запись разговора диспетчеров, но пилоты этого не слышат: "Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил".

Далее диспетчер попросил уточнить, сможет ли пилот рулить самостоятельно, после чего лайнер вспыхнул. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса SU 1492 разбился в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В огне погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

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В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

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