В курской школе во время урока рухнул потолок

В одной из школ города Курска во время урока в учебном кабинете обрушился гипсокартонный потолок. Видео инцидента попало в Сеть, где рассказали, что всё произошло, когда ученик отвечал возле доски и находился под рухнувшими гипсокартонными плитами.

В школе №32 от комментариев воздержались, а в региональном комитете образования и науки заверили, что уже приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. По словам председателя комитета Натальи Пархоменко, на самом деле потолок рухнул во время перемены. Теперь учебный кабинет будет закрыт на ремонт, передаёт «Российская газета».

«Над школьной доской отвалился кусок подвесного потолка, который был установлен девять лет назад. Никто из детей не пострадал», - сказала Пархоменко.