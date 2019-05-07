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В Новопокровском районе начальник полиции обвиняется в получении взятки

7 мая 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Новопокровском районе начальник полиции обвиняется в получении взятки

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, следователем следственного отдела ОМВД расследовалось уголовное дело по подозрению местного жителя в совершении незаконной рубки зеленых насаждений. Начальнику полиции стали известны обстоятельства уголовного дела и ход его расследования. В начале марта 2019 года полицейский встретился с родным братом подозреваемого и предложил ему передать 300 тысяч рублей, взамен обещал оказать содействие в не привлечении его родственника к уголовной ответственности. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 25 марта 2019 года обвиняемый на территории отдела полиции встретился с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 295 тысяч рублей. В тот же день дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). >>
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