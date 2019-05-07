Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак днем во вторник, 7 мая, заявил, что по делу о попадании некачественного сырья в нефтепровод "Дружба" были задержаны четыре человека.

Согласно последней информации, предоставленной главой Минэнерго, материалы данного дела уже переданы в прокуратуру, передает РИА "Новости"

Напомним, проблема с качеством сырья, которое поступало из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу "Дружба", возникла в середине апреля текущего года. 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" полностью остановила прием нефти из РФ с целью вытеснить из нефтепровода некачественное сырье.